Kuigi peaminister Kaja Kallas hoiatas, et sel aastal suve ei tule kui koroonasse haigestumise tase riigis oluliselt ei alane ja valitsus pikendas märtsi alguses kehtestatud piranguid esialgu kuni 25. aprillini, on kaitseliitlased veendunud, et üleriigiline võidupüha tähistamine Paides sel aastal ära ei jää.