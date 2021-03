Viimastel aastatel on pikaajalise hoolduse käsitlus saanud suuremat tähelepanu nii ühiskonnas kui ka tõusnud jõulisemalt esile poliitilistes aruteludes. Eesti inimesed vajavad kindlustunnet, et neile on tagatud väärikas vananemine, et nad ei peaks muretsema oma lähedastele raskeks koormaks jäämise pärast. Ei kardeta lisanduvaid aastaid, vaid ikka seda, et enam iseendaga toime ei tule.