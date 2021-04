Üle 200 000 inimese on saanud esimese vaktsiinidoosi

Eelolevatel nädalatel keskendutakse üle 65-aastaste ja COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimisele. „Nii sel kui järgmistel nädalatel keskendume jätkuvalt ennekõike üle 65-aastaste ja COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimisele. Kaitstes kõrge ea või tervise tõttu COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid aitame hoida ära koroonaviirusest tingitud rasket haigestumist ja suremust ning tervishoiusüsteemi ülekoormust,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

„Vaktsiine saabub järgmiste nädalate jooksul Eestisse varasemast enam, kuid endiselt veel piiratud koguses. Seetõttu on oluline, et kasutaksime iga vaktsiinidoosi, sealhulgas neid, millest keegi on ootamatult loobunud, nende inimeste kaitsmiseks, kes seda kaitset kõige enam vajavad. Mida kiiremini me suudame kaitsta vaktsineerimisega riskirühmadesse kuuluvaid inimesi ja kõiki üle 65-aastaseid, seda kiiremini leevendame koormust tervishoiule, et saaksime liikuda järk-järgult tagasi meile harjumuspärase elukorralduse juurde.“

Eile jõudis Eestisse 45 600 doosi AstraZeneca COVID-19 vaktsiini Vaxzevria. Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab kasutada lähinädalatel AstraZeneca COVID-19 vaktsiini ennekõike üle 60-aastaste inimeste vaktsineerimiseks.

Eeloleval reedel, laupäeval ja pühapäeval, 2.-4. aprillil oodatakse üle Eesti erinevates tervishoiuasutustes vaktsineerima 1956. aastal ja varem sündinud inimesi ning 1961. aastal ja varem sündinud inimesi COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi.

Inimene saab ise kontrollida enda riskirühma kuulumist patsiendiportaalis digilugu.ee, sellekohane teavitus on lisatud patsiendiportaali avalehel vasakusse serva. COVID-19 riskirühma kuulub Eestis ligi 370 000 inimest, kes on arvatud COVID-19 raske haigestumise suhtes kõrgemas riskis olevaks viimase viie aasta jooksul põhidiagnoosina märgitud diagnooside ja väljastatud ravimiretseptide alusel. Täpsem info nädalavahetusel vaktsineerimise kohta on leitav veebilehel www.vaktsineeri.ee.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 13,5% täiskasvanud elanikkonnast, Eestis 18,1%. Eesti on COVID-19 vaktsineerimisega hõlmatuselt Euroopa Liidus Malta, Ungari ja Soome järel neljandal kohal.

Vanusegruppide lõikes on vaktsineerimisega hõlmatus praeguseks kõige kõrgem 80-aastaste ja vanemate seas, kellest on üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 42,6%.

Kuues maakonnas – Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal, Raplamaal, Järvamaal ja Tartumaal on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud enam kui pooled üle 80-aastased, sh Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal on enam kui pooltel üle 80-aastastel ka vaktsineerimiskuur lõpetatud. Kõigist üle 70-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud enam kui kolmandik (37,6%).

Kokku on praeguseks vaktsineerimisi tehtud 499 tervishoiuasutuse poolt, sh 408 perearstikeskuses. Enam kui pool kõigist vaktsineerimistest (57%) on tehtud perearstikeskustes. Haiglates on tehtud 30% vaktsineerimistest, eriarstiabi osutajad on teinud 6% ja õendusabi osutajad 5%.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.