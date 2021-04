Välismaised ilmaportaalid ennustavad: millal saabub kevadsoe?

Rakvere Tammikus on puhkenud esimesed sinililled. FOTO: Marianne Loorents

Aprill on juba käes, ent mõnel pool on alles viimased lumejäänused maas. Samuti on ilmataat meid viimastel päevadel üllatanud lörtsisajuga. Millal saabub lõpuks soe kevadilm?