Türi otsib kesklinnale uut kohta

Külaskäigu põhjus oli kohtumine vallavanem Pipi-Liis Siemanni, abivallavanem Elari Hiisi ja majandusosakonna juhataja Urmas Kupuga, et vaadata koos üle Türi kesklinn. Kohtumisel kaardistati kesklinna toimeala, liikumisvajadused ja kasutusvõimalused ning lepiti kokku edasine tegevuskava kesklinna uuendamiseks.

Türi vallavalitsuse avalike suhete juht Merle Rüütel selgitas, et vallavalitsus on juba aastaid püüdnud programmi «Hea avalik ruum» kaudu leida võimalust arhitektide liidu toel ja riigi kaasrahastusel kuulutada välja arhitektuurikonkurss Türi kesklinna kujundamiseks. Käesoleval aastal saigi programm rahandus- ja kultuuriministeeriumilt heakskiidu ning rahastuse. Nii nagu mitu teist omavalitsust, on ka Türi vallavalitsus seda rõõmusõnumit kaua oodanud.