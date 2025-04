Koolivõimla põrand jõudis remondi ära oodata

Majandusjuhataja Urmas­ Saluste sõnul hakati põrandalaudu üles kangutama kohe, kui kell 17. märtsil viimase kehalise kasvatuse tunni lõppu­ kuulutas. Saluste lisas, et üle 600 ruutmeetri põrandapinda polnud küll amortiseerunud sel määral, et keegi suures võistlustuhinas oleks võinud sellest läbi vajuda, ent ligi nelikümmend aastat on oma töö teinud ja lauad on väsinud. «Vetruvus polnud enam õige, pall ei põrganud enam hästi ja mõnest kohast hakkas põrandast tükke lahti tulema,» selgitas­ ta. Saluste lisas, et eelnevatel aastatel on põrandale tehtud küll hooldustöid, ent see oli ajutine lahendus.