Samal perioodil pöörduti TTJA poole 24-l korral erinevate küsimustega avalike mänguväljakute kohta. „Peamised küsimused on olnud seotud avaliku mänguväljaku defineerimisega (milline mänguväljak on avalik), mänguväljakutele paigaldatavate seadmete nõuetele vastavusega, ohutuse hindamisega ja kontrollimisega,“ rääkis Tamtik.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab avalike mänguväljakute omanikele meelde, et enne mänguväljakute aktiivset kasutusaega tuleb mänguväljakud korrastada ja hooldada. Avalikuks mänguväljakuks loetakse mänguväljakut, millel on lastele vaba juurdepääs ning selle omanik ei kontrolli, kes ja mis hetkel mänguväljakut kasutab. Sellisteks mänguväljakuteks on ka korterelamute juures olevad mänguväljakud. Avalikud mänguväljakud on ehitusseadustiku mõistes ehitised ning neile kohaldub üldine ehitiste ohutuse printsiip – mänguväljak peab olema igal ajahetkel ohutu ning selle ohutuse ja korrashoiu eest vastutab mänguväljaku omanik. Korterelamute juures olevate mänguväljakute puhul, kus mänguväljak on kaasomandis, vastutavad korteriomanikud ühiselt.