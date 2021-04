Türi valla rahvas kuulutab prügile kadu

«KõKuta Türil» eestvedaja ja algataja on Türi kultuurikeskuse loomult rohelise mõtteviisiga kultuuritööspetsialist Sulev Liiva. Türi valla kodulehel on kirjas, et Sulev Liiva on võtnud südameasjaks anda kasvõi väikene panus oma elukeskkonna parendamisse ja on seisukohal, et kõik inimesed saavad kodukoha puhtuse hoidmisele kaasa aidata ilma suuri kulutusi tegemata.