Kas Türi jäätmemajandus võiks olla eeskujulikum?

Muretsema paneb asjaolu, et rohelises linnas on prügimajandusega kuidagi kehvasti. Kaks aastat tagasi palusime luba kogukonnaalgatuse korras panna oma bussijaama üles prügikast. Seda tühjendavad mingi aja tagant valla haldustöötajad. Samas on see prügikast ainuke pika kergliiklustee ääres ja prügi rändab tihti maha.