Konkurendid soovivad hiidprojektile edu, kuid kahtlevad selle teostumises

Möödunud nädalal kirjutas Järva Teataja, et Paide linnavalitsusse on saabunud detailplaneeringu algatamise taotlus, millest selgub, et ettevõtjad tahavad rajada Paide linna seitsmehektarisele alale kaubandus- ja meelelahutuskeskust. Peale kaubanduse on kolme aasta pärast valmivasse keskusse plaanitud kino, kohvikud, restoranid, laste mängumaa, spordiklubi, boolingusaal ja ilusteenused.