Alt märkis, et temaga sama meelt on enamik Järvamaa perearste, kellega ta on asja arutatud. "Teatis, mille põhjal paanika tekitati ei keela alla 60-aastaste Astra Zenecaga vaktsineerimist, vaid kutsub lihtsalt üles tähelepanelikkusele seosest trombiohuga," sõnas ta.

Alt kinnitas, et ettevaatlikult on perearstid sellesse suhtunud niikuinii, sest kõik need kõrvaltoimed on ju vaktsiini teabelehel kirjas. "Selleks ongi süsti saatutel soovitatud viivitamatult pöörduda perearsti poole kui neil esineb 4. - 10. vaktsineerimisjärgse päevani palavikku, peavalu, hingamisraskuseid või muid kõrvaltoimeid. Esimesel neljal päeval on kõrvaltoimed normaalne nähe, kuid sealt edasi peaks olukord nõudma juba arsti kõrgendatud tähelepanu," selgitas ta.