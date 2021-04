Stipendiumi pälvis kolm noort tööinimest

Järvamaa kogukonnafondi nõukogu esimehe Arnika Tegelmanni sõnul on rõõmustav see, et käesoleval aastal saame välja anda kolm stipendiumi ning kõik stipendiaadid on ka ühed niinimetatud eesliinitöötajatest. "Lisaks rahasummale on ehk olulisim see, et meie tublisid noori spetsialiste märgatakse," lausus ta.