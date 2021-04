«Üleeelmisel sügisel, kui maakodus oli aeg asjad kokku pakkida ja tagasi kolida, tundsin, et ei taha siit ära minna,» ütleb Kadri. «Vanem laps oli minemas kolmandasse ja teine esimesse klassi. Tal olid pealinna hinnatud kooli katsed tehtud. Ütlesin mehele, et lastel ja kogu perel on maal parem. Kirjutasin kooli direktorile mõni päev enne õppeaasta algust vabanduse, et me ei tule.»