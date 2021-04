Kaubanduskeskus keset endist jõesängi

On selgunud, et ei ole. Seetõttu tuleks lähemalt vaadata, kuhu täpsemalt see rajatis kavandatakse ja millised oleksid piirkonna ajaloolis-topograafilised tunnused ning mida see planeering võib endaga Paide kindluse ajaloole ja loodusloole kaasa tuua. Puudutab see ju Vallimäge, seal asunud kunagist kindluskompleksi ja sellega seondunud vetevõrgustikku kõige otsesemalt.