Aasta esimestel kuudel jätkusid ründekatsed riigiasutuste vastu. Ründajad kasutasid sarnast mustrit nagu 2020. aasta sügisel mitme riigiasutuse ja ministeeriumi kompromiteerimise puhul, kui leidsid skaneerimise kaudu serverites turvanõrkuseid, laadisid üles ründekoodi ja said seeläbi serveritele ligipääsu. Sellise mustriga rünnakust andsid teada kaks ettevõtet, kes pakuvad pilveteenuseid ja tarkvara paljudele avaliku sektori asutusele, sealhulgas ministeeriumitele ja kohalikele omavalitsustele.

Mõjutatud ettevõtted on tänaseks kriitilised vead parandanud, teavitanud kliente ning teinud koostööd RIA intsidentide käsitlemise osakonnaga (CERT-EE), kes pakkus avaliku sektori asutustele võimalust oma veebid üle kontrollida kasutades sarnast tööriista, mida kasutasid kurjategijad. Selle eesmärk on parandada vead enne, kui ründajad need avastavad.