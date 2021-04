Internetti kolinud muusikaringid sära silma ei too

Paide muusika- ja teatrimaja muusikastuudio juhendaja Sirje Grauberg ütles, et koori- ja muude konkursside peakorraldajad on järginud seadust. Ta luges ette hulga võistlusi, mis kõik on sel kevadel ära jäänud. Keegi ei taha võtta ebamõistlikku riski, et tema korraldatud muusikakonkursil tekiks koroonakolle.