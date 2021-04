Kanad naasid Tikupoissi tootvale tööle

Asukad on rõõmsalt end oma uhke juurdeehituse saanud suvekoju sisse seadnud ja teevad juba tublilt tööd.

Mullu septembri teises pooles kirjutas Järva Teataja , et suvel Tikupoisis oma kodu leidnud Valgamaa kanad kolisid talveks Imavere kandis elava taluniku lauta, kus neil on hea talv soojas kohas üle elada.

Tikupoisi toonane tegevjuht Tanel Teas ütles, et suvel oli neil vahepeal kanamajakeses lausa 30 kana, kes tootsid 25 - 30 muna päevas. "See ei katnud muidugi restorani kogu vajadust, kuid meie kondiiter küpsetas oma munadest kõik koogid," selgitas ta siis.

Tease sõnul oli seda ka näha, sest kodukanade munadest küpsetised olid äratuntavalt kollasema sisuga. "Kliendid said sellest kenasti aru," märkis ta.

Kanade kiituseks ütles Teas, et nad aitasid toidukohta mõistlikult majandada. "Tänu kanadele toimis tõhusalt restorani taaskäitlus ehk siis viisime köögis üle jäänud toidujäätmed ja toidud kanadele söögiks ning saime neilt vastutasuks mune," selgitas ta.

Kanapere sai ka suure tähelepanu osaliseks. Paljud linnalapsed tahtsid elus kanu oma silmaga näha ning käisid kanamajas neid vaatamas. "Veelgi suurema emotsiooni said lapsed siis, kui oli munade korjamise aeg ning nad said oma käega munad korvi laduda ning kööki viia," rääkis ta.

Talve hakul oli Tikupoissi alles jäänud 18 kana. Viisime nad ühe siinse taluniku juurde, kellele on laudas rohkem linde. "Meie kanamajake pole sugugi külm ja sees on ka soojuskiirgurid, kuid puht inimlikult pidasime paremaks viia kanad teiste lindude juurde lauta, kus on veidi soojem ja mugavam külm aeg mööda saata," põhjendas ta.