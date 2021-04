Nüüd andis Käärma teada, et vaatetorn on püsti ja põhimõtteliselt valmis. "Tegemata on kivisillutis ja piire, seega torn veel kasutamiseks avatud ei ole. Need tööd peaks tehtud saama maikuus, kõik sõltub ilmadest ja maapinna tahenemisest," sõnas ta.