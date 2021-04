Kõik aprillis riigieksamite või Cambridge'i inglise keele tasemeeksami sooritajad on saanud võimaluse teha enne eksamit koroonatest. Testimine ei ole kohustuslik, aga see on hea võimalus tagada riigieksamite ajaks lisakindlus. Selleks, et eksamid toimuks võimalikult turvaliselt, on võetud kasutusele ka kõik tavapärased ennetusmeetmed: distantsi hoidmine, hajutamine, tuulutamine, maskide kandmine ja desinfitseerimine.