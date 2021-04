Koolid valmistuvad koroonatingimustes eksameid läbi viima

Koeru keskkooli direktor Jaak Kabin rääkis, et neil on 12 õpilast ja ruumipuudust ei ole. Ta kirjeldas, et lauad on sentimeetri täpsusega paika pandud, nii et kõik istuvad üksteisest kahe meetri kaugusel. Kabin usub, et klassiruumis saab olema piisavalt õhku ja ruumi.