Rasvapirukate saladust teab vaid tõeline meister

32aastasel Looritsal pole olnud lapsepõlves rasvapirukatega mingit nostalgilist kokkupuudet. «Tean, et bussijaamades neid vist müüdi, kuid mina nende ostjate hulka ei kuulunud ega mäleta, et neid oleks meil kodus eriti söödud,» lausus ta.

Küll on Loorits kursis, et nõukaajal olid just rasvapirukad suured laste ja noorte lemmikud ning nendele joosti puhvetites tormi. «Põhilised olid moosipirukad, mida tol ajal tehti vist õunapovidloga. Defitsiitsemad olla olnud liha- ja kohupiimapirukad,» teadis Loorits öelda.