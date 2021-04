Tikupoisi tegevjuht Marianne Liftländer loodab, et 1. maiks piirangud kaovad ja nad saavad üllatada sööjaid uue menüüga. FOTO: Dmitri Kotjuh

Kui eelmisel kevadel maksis töötukassa Järvamaal töötasuhüvitist paar miljonit eurot, siis viimaste piirangute leevenduseks on siinsed ettevõtjad saanud ainult 56 530 eurot. Töötukassa andis teada, et maakonnas on töötasuhüvitist saanud 14 ettevõtte 71 töötajat.