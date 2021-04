Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Karola Jaanof ütles, et nüüd, kus noortel on rohkem vaba aega, oleks väikese video tegemine igati sobilik ette võtta. «Osalejail on sisu suhtes täiesti vabad käed. Põhiline, et üldised nimetajad oleksid keskkond, taaskasutus, jäätmed, puhas elukeskkond, sortimine ja muu selline,» tutvustas ta.

Jaanof märkis, et see võib olla ka lastele ja noortele hästi tuttavas ja laialt kasutatavas Tiktoki keskkonnas tehtud tants, üleskutse, meem. «Olge fantaasiaküllased ja ärge piirduge prügikoristuse filmimisega,» soovitas ta. Ainus, mida ei ole videos lubatud teha, on kasutada äratuntavaid kaubamärke. Näiteks ei tohiks pildile jääda Coca-Cola pudelit või Laysi krõpsupakki ja muud sellist.

Konkursi reeglite järgi peab video esitaja olema 12–19aastane ja video kestma 10–30 sekundit. Osalejal tuleb video üles laadida Youtube'i keskkonda ja endast märku andma selle lingi kaudu:

Jaanof lisas, et kuigi tegemist on rahvusvahelise konkursiga, võib lahtrid täita eesti keeles ja esialgu ei pea selgituse teksti pärast väga muretsema. «Seda saan aidata hiljem koos esitajaga kokku panna,» märkis ta.

Video esitamise tähtaega on linnavalitsus just koolivaheaega silmas pidades pikendanud 25. aprillini. Täpsemat teavet leiab siit

Jaanofi ütlust mööda on parimatele ette nähtud auhinnad. «Välja valime parima video kohapeal, seejärel hääletatakse Facebookis rahvusvaheliselt ja selgub veel iga piirkonna parim,» selgitas ta. «Samuti valime igast piirkonnast välja parima video, mille esitaja võidab eriti magusa auhinna, mis on praegu veel saladus, kuid võin kinnitada, et seda sooviks saada kindlasti iga noor.»