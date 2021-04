Tallinna-Tartu maanteel põles puidukoormaga veoauto

Veoautojuht selgitas sündmuskohal, et sõitis Tartu poole ja märkas ühel hetkel, et armatuurlaual hakkas mitu hoiatustuld põlema. Enne kui mees masina teepervele jõudis parkida, andis üks veoautojuht raadiosaatjaga talle teada, et kabiini juurest tuleb tossu. Kui juht masina seisma sai, siis lõid leegid kabiini alt juba välja ja hetk hiljem oli auto üleni leekides.