Laste varajane silmakontroll aitab nägemisprobleeme ära hoida

Sügisel kooli minevale lapsele on mõistlik juba praegu silmaarsti juurde aeg kinni panna. Koolieeliku nägemiskontrollist veelgi olulisem on aga väikelapse esimene silmakontroll. Kui probleemile õigel ajal jaole saada, on võimalik suurem kahju ära hoida.