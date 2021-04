Muutuv raamatukogu aitab uudsete teenustega luua heaolu

Lisaeelarve koostamisel on olnud oluline tagasiside, mida oleme saanud kohalikelt omavalitsustelt. Oleme tõdenud, et koroonakriisis vajatakse raamatukogusid üha enam. Raamatukogu on olnud kogukondadele suureks toeks. Teisalt on koroonakriis sundinud raamatukogusid leidma nutikaid lahendusi teenuste osutamisel ning suuresti just lisaeelarve toel püüame raamatukogudes pakutava aidata täiesti uuele tasemele.