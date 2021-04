Vanatehnika varjupaik täiendas oma tehnikaparki

Kollektsiooni on lisandunud endine Hiiumaa kolhoosi "Rahu eest" ja Kärdla päästekomando kustutusauto GAZ-66, endine SDV rahvaarmee ja Kaitseliidu Harju maleva nelikveoline kergveok Robur LO2002A, pikaajaline Rakvere päästekomando (ja vahepeal ka Narva komando) esimene ja teine põhiauto Scania P94 "Kärmas Katariina III" ja Altai tehase mootoriga roomiktraktor DT-75.

Valitsuse viimaste otsuste järel teatab muuseumipere, et vanatehnika muuseumide keskus on alates 7. maist suvise graafikuga taas avatud, kuid kokkuleppel on külastused võimalikud juba alates 3. maist.