Avanesid lillemere esimesed õied

15 000 nartsissist esimesed ongi oma kollased õied juba lahti teinud. Kirna mõisa omanik Reimo Lilienthal ütles, et suurem õitemeri on alles tulekul, kuid millal täpselt, seda ei oska peale ilmataadi keegi öelda. «Kui soe ilm oleks jätkunud, siis oleksid nartsissid kõik kiiresti õide puhkenud, kuid nüüd lubab jahedamat aega ja õite tulek võtab kauem aega,» lausus ta. Tulbid on mõisapargis sirgunud kümne sentimeetri pikkuseks ja nende õitsemiseni kulub veel nädalapäevi. «Tundub, et meil on seadusekuulekad tulbid ja ootavad ära 3. mai, kui inimesed võivad vabamalt liikuma hakata,» sõnas Lilienthal naerdes.