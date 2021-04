"Oleme kokku leppinud, et üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalk kasvab järgmisel aastal vähemalt kolm protsenti protsenti. See ei ole muidugi piisav, aga siiski koroonakriisi aastal märgiline. Töötan selle nimel, et leida võimalusi õpetajate palka suurendada," ütles minister Liina Kersna, kelle sõnul on õpetajad teinud lõppeval õppeaastal distantsõppe tõttu olulisel määral ületunde. "Üksnes sel kalendriaastal on 14-st õppenädalast üheksal pidanud nii Harjumaa kui ka Ida-Virumaa õpilased ja õpetajad olema distantsõppel, ülejäänud Eestis seitsmel nädalal. See on kasvatanud õpetajate töökoormust oluliselt," ütles minister Liina Kersna.