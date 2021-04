Riigikaitselaagrite korraldus läheb Kaitseliidu kätte

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on ministeerium järjepidevalt aidanud riigikaitseõpetuse ainekava ning õppekvaliteeti uuele tasemele viia. „Oluline on, et kõikidel noortel oleks võrdsed võimalused ja muudatuse tulemusel saavad laagrid olema ühtse õppesisu ning –väljunditega, mis paraku praegu nii ei ole,“ ütles ta.