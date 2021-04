Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles möödunud nädalavahetusel, et reisilt tulles on oluline minna testima ja jääda eneseisolatsiooni. Vastasel juhul on suur oht, et levima hakkavad välisriigist kaasa toodud uued viirusetüved ning haigus jõuab lasteaedadesse ning koolidesse.