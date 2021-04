1. mai laste jalgrattavõistlus lükkub edasi

Klein selgitas, et võistlusele oli kirja pandud juba sadakond mudilast. „Üritus kindlasti ära ei jää, kuid millal see toimub, ei oska ma praegu küll öelda,“ sõnas ta. „Möödunud aastal toimus üritus 1. augustil, kuid praegu ei taha väga kaugele edasi lükata, sest võibolla siis tuleb juba kolmas laine.“

Klein selgitas, et kohe kui valitsuse piirangud sellise ürituse korraldamist võimaldavad, annab ta toimumise aja teada. „Korraldamine ja vajalike lubade saamine võtab paar nädalat aega,“ lisas ta.

Klein tõdes, et ürituste korraldamise teebki praegu väga keeruliseks see, et kindlust pole ka selles osas, mida tohib või ei tohi teha kuu või isegi kahe pärast.