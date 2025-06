GALERII Aasta naisartisti kontsert puhus Särevere kuivatisse taas elu sisse

Pärast sombust nädalat said kohalikud oma tujusid tõsta soojal laupäeva suveõhtul Särevere mõisa kuivati sisehoovis, kus neid võttis vastu nii lummav muusika, hea kõhutäis kui ka isepärane kunst. Kohvik-Resto Ajatu poolt kureeritud suvesündmusele “Ajatud hetked ajalistes paikades” kogunes rahvast hulgaliselt ning suuresti just selleks, et kogeda üheskoos aasta naisartisti tiitliga pärjatud Mari Jürjensi etteastet.