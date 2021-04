Täna saab avalöögi Teeme Ära 2+2 talgupäev

Tänavuse perekeskse talgupäeva raames on muuhulgas rajamisel üle 700 liigirikka lilleniidu ning ehitamisel ligi 400 kompostikasti ja paarsada putukahotelli üle Eesti. Kõik eestimaalased on oodatud liituma 2+2 talgupäevaga, et ohutult ja kehtivaid piiranguid järgides teha koos lähedastega vajalikke kevadtöid. Talgutegusid saab jätkuvalt üles märkida aadressile www.teemeara.ee.

Teeme Ära 2+2 talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul on inimeste soov osaleda 2+2 talgupäeval rõõmustavalt suur. „Praeguseks kirja pandud talgutegude rohkus näitab, et ühist tegutsemist üle-eestilise Teeme Ära talgupäeva raames juba väga oodati,“ lausus Tüür. „Eriti teeb heameelt see, kui palju liigirikkaid niidulillede lapikesi on tekkimas igasse Eestimaa nurka, sama muljetavaldav on ka ehitatavate kompostikastide arv ja suur putukahotellide meisterdamise õhin.“

2+2 talgupäeva raames kutsume kõiki eestimaalasi koos oma lähedastega ise ette võtma neid kevadisi töid ja tegemisi, mis vajavad just nüüd ära tegemist. Teeme Ära talgupäeva meeskonna tänavused üleskutsed seonduvad kõik hoolimisega – et hooliksime rohkem elukeskkonnast, toidust ja üksteisest. Tähelepanu all on igaühe looduskaitsega seotud tegevused ning toidu raiskamise vähendamine, samuti ohutu koostegutsemine ja vaimsed vitamiinid.

Soovitusi, kuidas märgata ja toetada meid ümbritsevat elurikkust, leiab talguveebist. Igaühe looduskaitsega seotud tegevusi või alustada kasvõi väikese kodumaiste lillede või maitsetaimede kasti paigutamisest rõdule, putukahotelli meisterdamisest, mõne niitmata lapikese jätmisest maja ümber, et seal saaksid õitseda niidutaimed ja neid tolmeldada putukad.