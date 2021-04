Lääne prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Tarmo Värat rääkis, et üle poole aasta kestnud töö kurjategijate tabamiseks kulmineerus selle aasta 24. märtsil, kui politseinikud pidasid Tallinnas Narva maantee ja Kose tee ristmikul kinni hõbedase Toyota.

„Auto läbiotsimisel leidsime tagaistmelt musta värvi prügikotist neli vaakumkilepakendit valge pulbrilise ainega. Kiirtest näitas, et tegemist on amfetamiiniga ja seda oli seal kokku üle nelja kilo,“ rääkis Värat. Värati sõnul pidasid politseinikud autos olnud 45-aastase, 49-aastase ja 30-aastase mehe suures koguses narkootikumide omamises ning vahendamises kahtlustatavana kinni. Samal õhtul pidasid politseinikud Tallinnas kinni veel neljanda inimese, 49-aastase mehe, kes koos samal päeval varem kinni peetud meestega narkootilisi aineid käitles ning kelle elukohast Pärnust leidsid politseinikud paarkümmend grammi kokaiini.

Värati sõnul oli politseil eelnevalt olemas info, et kuritegelik võrgustik vahendas amfetamiini põhiliselt Ida-Virumaalt Pärnusse. „Ka Tallinnas kinni peetud meeste puhul oli meile teada, et narkootikumid pidid jõudma Pärnusse. Politseile oli aga tähtis vahendajad kinni pidada juba Tallinnas, et nad ei jõuaks vahepeal ainest vabaneda,“ selgitas Värat.

Tallinnas korraldatud kinnipidamisega samal ajal pidasid politseinikud Ida-Virumaal kinni veel sama võrgustiku kaks liiget: Kohtla-Järvel 41-aastase mehe ja Narvas 38-aastase mehe. Viimast on ka varem narkootiliste ainete ebaseadusliku käitlemise eest karistatud.

Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul oli selle võrgustiku tabamisel võtmeküsimus politsei operatiivne reageerimine ja tegutsemine. „Kinnipidamised korraldasime samaaegselt eri paigus, et nurjata kuritegelike jõukude omavaheline infovahetus. Sellega lõhkusime suures koguses narkootilisi aineid vahendanud kurjategijate võrgustiku,“ ütles Kabanov.

Poole aasta jooksul pidasid Lääne prefektuuri politseinikud kokku kinni seitse inimest, kes kuulusid narkoaineid vahendanud võrgustikku ning kellelt politseinikud konfiskeerisid 7,7 kg amfetamiini. Ida prefektuuris kinni peetud kahelt inimeselt võeti operatsiooni käigus ära 11 kg amfetamiini. Ära võetud ligi 19 kilogrammist amfetamiinist oleks piisanud umbes 146 000 inimesele narkojoobe tekitamiseks ja kurjategijad oleksid teeninud selle tänavamüügist umbes 380 000 eurot.

Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud viis kahtlustatavat, neist kolm Pärnu Maakohtus ning kaks Viru Maakohtus. „Nii suurte narkokoguste puhul on põhjust eeldada, et tegevus on organiseeritud, seetõttu peab prokuratuur vajalikuks kahtlusaluste vahistamist,“ selgitas Lääne ringkonna abiprokurör Teeli Mägi.

Viru ringkonna prokurör Mari Luuk sõnas, et Ida-Virumaal kinni peetud ja vahi all viibivate kahtlustatavate puhul väärib tähelepanu see, et mõlemad on varem kriminaalkorras pika vangistusega karistatud. „Näiteks oli üks vahistatu veetnud eelmise kuriteo eest vanglas viis ja pool aastat, mis tema suhtumist õiguskorda kahjuks kuidagi ei mõjutanud. Juba seitse kuud pärast vabanemist oli ta leidnud ja taastanud kuritegelikud sidemed, mille kaudu oli võimalik saada narkootilisi aineid suures koguses – kilodes. Samuti oli ta leidnud ainete turustamiseks kanali,“ ütles Luuk.