Üks viis, kuidas tulla kriisist välja tugevamana

Muutuste tekkes on viis etappi: eitus, ignoreerimine, mõtlemine, ahaaefekt ja elluviimine. Iga etapp on oma pikkusega, kuid praeguseks oleme mõistnud pandeemiaga seotud muutuste vajadust ja neid ellu viinud.

Ei saa ju eitada, et muutuste hulgas on olnud ka positiivseid hetki. See, kuidas oleme suutnud ja osanud kodu- ja perekeskse aja panna enda kasuks tööle, on suurel määral sõltunud meist igaühest.