Järvamaal toimuv õhudessant paneb Eesti õhuväele suure vastutuse

"Aktuaalne kaamera" vahendas, et kümmekond transpordilennukit lendavad Eestisse otse USA-st ja tangivad pärast dessanti Ämaris. Sel hetkel on Ämaris üle 30 kopteri ja üle kümne suure transpordilennuki, mis tuleb ära tankida viie tunniga.

"Neid lennukeid tuleb tankida ühekorraga ja mahud on väga suured. Kui C-17 täis tankida, siis ta võtab mõnisada tuhat liitrit kütust. Saab intensiivne öö olema seal. Seetõttu on siia kaasatud ka USA õhuväe toetuselement, mis on oma tankurautodega kohal," selgitas õhuväe ülem brigaadikindral Rauno Sirk.