Uuenenud maakauplus peab kasumist tähtsamaks külarahva heaolu

Homme teeb uksed lahti kaks kuud remondi tõttu suletud olnud Tarbja kauplus, mis on üsna ainulaadne sündmus. Oleme ju harjunud kuulma, et maapoode pannakse kinni, mitte ei parendata ega avata külarahvale uues kuues. Tarbjal ollakse arvamusel, et pood on küla süda ja kogukonnale oluline kohtumispaik, mis panigi otsima lahendusi seda remontida.