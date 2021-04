Eestisse jõudis India viirustüvi

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas, et India tüvi jõudis Eesti laborisse tegelikult juba möödunud nädalal. "See läks sekveneerimisse ning keegi teda ettenähtust kauem kinni ei hoidnud," lisas Lutsar.

Kui teadlased avastasid, et tegemist võib olla India tüvega, siis kontrolliti seda mitu korda üle. "Me pidime ikkagi vaatama, et kõik mutatsioonid oleksid olemas ning me ei annaks välja informatsiooni, mida peaks järgmine päev ümber lükkama," toonitas Lutsar.

Teadusnõukoja liige, viroloogiaprofessor Andres Merits ütleb, et me ei peaks selle leiu pärast pead kaotama – ta meenutas, et esimest korda sekveneeriti Eestis India tüvi juba möödunud aasta 5. oktoobril, kuid siis see jõudsalt liikvele ei läinud.

"Ütleksin, et kõik, kes on viirusega nakatunud, peaksid olema vastutustundlikud. Ei ole andmestikku, et India tüvel oleks levikueelis võrreldes teiste tüvedega," ütles Merits. Ta lisas, et kõiki märke arvesse võttes levib India variant halvemini kui Briti mutatsioon. "Aga seda otseselt võrreldud ei ole, sest Briti tüvi ei levi Indias ja India tüvi ei levi Inglismaal."

Selle kohta, kas koroonavaktsiinid ka India tüve puhul tõhusad on, on olemas kaudsed andmed, nentis Merits. "Praeguse teadmise põhjal on see vaktsiinidele sama hästi alluv kui Briti tüvi," ütles ta.

Ka Lutsar kinnitas, et Indiast saadud esialgsed andmed näitavad, et see tüvi sarnaneb Briti mutatsiooniga. "Vaktsiinid peaksid selle puhul sama hästi toimina kui teiste tüvede puhul. India tüvi on endiselt huvipakkuvate tüvede, mitte murettekitavate hulgas," toonitas ta.