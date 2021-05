Ämari lennubaasi saabusid Itaalia õhuväe varghävitajad F-35 Lightning II, et võtta järgmisel nädalal Saksa õhuväelt üle Balti riikide õhuruumi turvamine. See on esimene kord, kui Balti õhuturbemissioonil osalevad viienda põlvkonna hävitajad.