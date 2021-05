Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on dialoogi pidamine ametiühingute jaoks ülioluline: „Oleme veendunud, et parima tulemuse tööturu reeglite kehtestamisel ja seaduste muutmisel annab dialoog, kus osalevad nii töötajate, tööandjate kui valitsuse esindajad kõrgeimal võimalikul tasemel,“ rääkis Peterson.

„Kuigi sõna „dialoog“ võib kõlada igavalt, on sellel sügav põhi, kuna Euroopas praktiseeritakse seda laialt ühiskonna liitmiseks ning tööandjate ja töötajate huvide tasakaalustamiseks,“ lausus Peterson lisades, et lisaks seaduste muutmisele on dialoog parim viis ka otsustada abi andmine ettevõtjatele, töötajatele ning tugi töötutele.