Mali mässutõrjeoperatsioonil Barkhane alustas teenistust järgmine Eesti jalaväeüksus

„Missiooni jooksul on meie isikkoosseis demonstreerinud asjatundlikust, teotahet, vastupidavust ning võimet teha tulemuslikku koostööd liitlaste üksustega,“ ütles BKN-08 kontingendi vanem major Vjatšeslav Senin oma kõnes ning tänas kontingenti hästi tehtud töö eest ja soovis uuele kontingendile kiiret aklimatiseerumist ning keskkonnaga kohanemist. Rõhutades, et ees ootab palju rasket, kuid huvitavat tööd ning palju uusi väljakutseid. Major Vjatšeslav Senin jätkab oma teenistust kontingendi vanema kohustustes.

„Teie näol on meil kinnitus, et Eesti ja Prantsuse sõdurid suudavad külg-külje kõrval, Malis või mujal, ühise eesmärgiga kindlustada eemalt meie kaaskodanike ja Euroopa julgeolekut, surudes tugevalt maha piirkonnas kohal olevaid terroristlikke relvastatud üksusi ja kõiki neid kes tegutsevad vastu meie ühistele väärtustele,“ ütles mässutõrjeoperatsiooni Barkhane ülem kolonel Christophe Follet tunnustades omasõnavõtus ka nii Eesti kui Prantsuse sõdurite omavahelist koostööd. „Olen kindel, et ka uus üksus suudab kõikide tulevastel nädalatel ja kuudel eesootavate katsumustega silmitsi seista. Teil on minu täielik usaldus.“