Arto Saar: Kogukondade kaasamisest koosloomesse

Kaasava eelarve mõte on see, et teatud aja jooksul tehakse inimeste poolt hulk ettepanekuid vallaeelarves oleva raha kasutamiseks. Järva vallas on see 40 000 eurot. Seejärel ideed sorteeritakse ning pannakse valla ja linnakodanikele hääletamiseks. Kes saab rohkem hääli, on võitjad ning võitjaks osutuvad üldiselt need asulad ja projektid, kus on rohkem elanikke või mis projektid suudavad oma kogukonda rohkem liita.