Kui esiotsa võiks arvata, et see on ekstravagantne tuulelipp, mis võiks isegi Tallinna raekoja torni tipus asuva Vana Tooma tuntuse poolest üle trumbata, siis tuulelipu ülesannet tsikkel siiski ei täida. «Esialgu mõtlesime küll korra, et teeks tast tuulelipu, aga ega see viisakas ole, kui ta seal pöörlema hakkab ja peaks oma nii-öelda tagumiku külaliste poole keerama,» ütles Alempois MC klubi president Martin Kruus naljaga pooleks.