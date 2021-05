Transpordilennukid sõduritega saabuvad mitmes laines, madallennud toovad kaasa märkimisväärse müra. Õppuse käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukmoona). Ohutuse tagamiseks on lennuväljale ligipääs sõjaväepolitsei poolt piiratud – langevarjurite mandumisel ja rasketehnika allaheitmisel on ohutus kriitilise tähtsusega. Langevarjudessandi ajal ei ole lubatud Tallinn - Tartu maanteel dessandi piirkonnas (kilomeetritel 94 – 98) peatuda ja parkida, et mitte takistada liiklust maanteel. Kui tavapäraselt on huvilistel võimalik kaitseväe ja liitlasüksuste tehnikaga tutvuda, siis sel korral me kahjuks tutvustust Covidi piirangute tõttu korraldada ei saa.