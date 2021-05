Rassi külaseltsi esindaja Elor Ilmet ütles, et nende külamaja ümber on suur park, mida nad on harjunud üheskoos hooldama. "Kevadtalgute pidamine on meie külaseltsi jaoks traditsiooniline üritus olnud juba aastaid," lisas ta. "Koos lastega on aastastate jooksul meil talgulisi olnud tavaliselt nii 30 ringis."