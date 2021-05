Keskväljaku esimene kõne: Eesti mets on tapamaja, see on Auschwitzi laager

Head kuulajad! Kallid kohalviibijad!

Õnn ja rõõm on kõnelda teile täna siin Paides, kuhu ma havi käsul, juhuse soovil olen saabunud. Ilm on täna tuuline, aga ma usun, et siin-seal säutsub puude okstel ikkagi linde, kes jätkavad juttu ka siis, kui mina olen täna lõpetanud. Nende kogunemisi pole veel piiratud, ja kuigi rästad paistavad järgivat reeglit 2 + 2, armastavad varblased ikka suure summana põõsastes vadistada. Nagu meeleldi teeksime meiegi.

Sellega ei taha ma öelda, nagu poleks linnukesel Eestis muret. On küll! Kevadine raierahu meie metsas on ikka alles habras unistus. Oksad ei tilgu seal ammugi magusat mett, vaid vastkoorunud linnupoegade verist sulepudi. Eesti mets on tapamaja, see on Auschwitzi laager, Gaza sektor – kui seal mõnd puudki veel püsti on. Kuni lageraiet pole Eestis lõpetatud, on selle maa tulevik lukus: me jääme ilma oma elusast ümbrusest, viimsestki hingepidemest, mille asemele antakse surnud maastik, lõputud raiesmikud ja läbitungimatu võsa. Tagane, RMK! Häbene, Graanul Invest! Te olete võtnud palju rohkem, kui õigus on võtta; kord tuleb selle eest ka maksta. Aga maksame meie. Teie eest maksab kogu rahvas.

Aga see pole veel kõik. Te vaatate ringi: meie vaatame ringi, näeme ja tunneme, et elu ei kulge enam vana rada. Tunneme, et midagi on pöördumatult muutumas, aga kui vana kaobki, ei ole meil ometi veel uut, millele ennast pühendada, millele panna lootus. Kus tuleb see kõhedavõitu tunne? Kas värsketest uudistest, mille sisu me tihti juba aimame? Kas nendest sinistest, mustadest, valgetest maskidest, mida me suu ees kanname? Meile on öeldud, et viirusega võideldakse. Kurivaimuga võideldakse, ja kord me saame temast jagu, kord on vaktsineeritud kogu rahvas, isegi kassid ja koerad, ja siis algab taas piirangutest vaba elu, algab lõputu lustipidu. Aga kas kunagi on olnud piirangutest vaba elu?

Mina seda ei usu, ega usu ka, et paljud teised seda usuksid. Jagu võib saada ühest viirusest, aga mitte kõikidest; jagu võib saada ühest pandeemiast, aga mitte kõikidest. Jagu võib saada ühest kriisist – aga mis siis, kui see ajutine häda on ainult osa suuremast kriisist, mille vastu me pole veel võitlema hakanudki, mida me alles süvendame, isegi soodustame? Mis siis, kui kriis ongi alanud juba palju varem, kui ta on tulnud, et jääda, sest me ise olemegi selle kriisi osa? Kas peame ootama uut pandeemiat? Või midagi veel hullemat? Kas peame ootama uusi märke?