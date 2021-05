Türi abivallavanem Elari Hiis selgitas, et plaanide kohaselt peaks ehitaja neile valmis maja üle andma 18. mail ning ta ei näe põhjust, miks asjad ei peaks nii minema. „Arvan, et ehitustööd on hetkel õigel maal. Samas, eks päriselu osaks on ka see, et objekt antakse üle, kuid viimased liistud ja värvitööd võivad vajada veel tegemist,” arutles ta.

Hiis nentis, et uue hoone ehitamisega on mõneti lihtsam kui vana renoveerimisega. „Uuega on nii, et kui projekteerimisvigu ei ole, siis kõik valmib nii nagu on planeeritud. Vana maja pakub ehitajale aga lõpmata suures koguses üllatusi ja need ei ole peaaegu kunagi head üllatused, vaid need, mis nõuavad lisatööd,” nentis ta.