Piimapiiga tuli Eesti tuiksoonele piimaringile

Järva Teataja kirjutas mullu, et Pilistvere kihelkonna rahvariietes Piimapiiga sündis Olustvere kunstnik Tõnu Kuke pliiatsist ning on inspireeritud juba rahvale tuntuks saanud Viljandi tunnuskarakterist Mulgimehest.

Mulgimehe kuju on tõenäoliselt enamikele eestlastele silmatorganud tihedaima liiklusega Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteel, Paia ristis. Ka praegu juhatab mehe kuju ustavalt sõitjaid Viljandisse, seistes Eesti suurima teeäärse Tikupoisi restorani ees.

Piimandusmuuseumi juht, Anneli Siimussaare sõnul sai muuseumi tunnusnäoks valitud Piimapiiga mõte alguse Mulgimehest Paia ristis. "On teine seal nii üksi, et mõtlesime, kui juba Viljandisse teed juhatab, siis võiks seal ka Piimandusmuuseumisse keegi teed juhatada. Saades juhuslikult kokku kunstnik Tõnu Kukega, saigi talle teha ettepanek samas stiilis Pilistvere Piimapiiga kujundada. Oma nime sai Piimapiiga Tourestil, kui juhuslikult ühe messikülastajaga sai vesteldud, et tahame Mulgimehele naise võtta, aga ei tea kuidas teda küll nimetada ja nii ta sündiski - Piimapiiga. Elu koosneb juhustest!"