EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on oluline, et lapsed omandaksid juba koolis elukestva liikumisharjumuse. „Meil ei ole teist võimalust, tänapäeva lapsed tuleb liikuma panna ja seda juba varakult. Meie eesmärk on panna kõik lapsed liikuma! Seda laiema ja tugevama kandepinna saab ka noorte- ja tippsport,“ ütles Sõõrumaa.

EOK projektijuht Natalja Innol on hea meel, et uuest kooliaastast saab EOK pakkuda täiendavaid liikumisvõimalusi 700 algklassiõpilasele. „Meie eesmärk on, et pilootprojektis saaksid iga Eesti maakonna koolinoored proovida ja harjutada erinevate treenerite käe all uusi spordialasid. See annab tulevikus võimaluse valida lapsele sobiva spordiala. Samuti annab projekt võimaluse klubidele ja treeneritele annab spordipisikut levitada ning noori organiseeritud sporditegevusse kaasata,“ sõnas Inno.